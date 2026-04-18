Pronto un altro milione di euro per le strade verranno asfaltati circa 3 chilometri | ecco il programma

Un milione di euro proveniente dalla giunta sarà utilizzato per asfaltare circa tre chilometri di strade cittadine attraverso un intervento di manutenzione straordinaria. Il progetto riguarda diverse arterie della città e mira a migliorare le condizioni delle superfici stradali. I lavori sono stati annunciati senza indicare date precise di inizio o completamento, ma l’obiettivo è intervenire sulla rete stradale locale.

Un milione di euro è stato destinato dalla giunta a un progetto di manutenzione straordinaria che interesserà diverse strade all'interno della città. Si tratta di viale Salvador Allende, viale Giuseppe Saragat, viale Sandro Pertini e alcuni tratti di viale Leon Battista Alberti. Verranno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Accusa, truffa da circa mezzo milione di euro ad azienda olearia di Andria: tre arresti PoliziaDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Il Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Trani ed ha adottato... Grottaglie, oltre un milione di euro per strade e sicurezzaTarantini Time Quotidiano Via libera a Grottaglie al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza e la sistemazione delle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: VIDEO| Omologato, accessibile e pronto ad ospitare anche eventi: via ai lavori da oltre 1 milione all'antistadio Flacco; Le ecoisole arrivano in centro via Roma, pronto un milione; Vinto un jackpot da quasi 23 milioni, il fortunato forse è ticinese; Cinque giorni di prognosi dopo l'incidente stradale, muore però per un'infezione: l’Asp condannata a pagare mezzo milione. Torna il bando di distretto Pronto un milione e mezzoLa Fondazione Carisp ha messo sul piatto la cifra destinata agli enti locali. Riservato a tutte le amministrazioni comunali del territorio ad eccezione di Forlì La Fondazione Cassa dei Risparmi di ... ilrestodelcarlino.it Vaccino Covid, D’Amato: Lazio pronto a un milione di dosi al meseRoma, 27 dic. (askanews) – Nelle prossime settimane nel Lazio arriveranno 180mila dosi di vaccino anti-Covid, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato dopo le prime ... affaritaliani.it Dagli USA: #Friedkin pronto a investire sui #SanDiegoPadres. Affare da quasi 4 miliardi #ASRoma x.com Ordinanze, ricorsi e ridimensionamenti: il futuro ex Ilva è scritto Pronto il ricorso sull'ordinanza del sindaco di Taranto, i dubbi Federacciai, i rumors su Jindal: che sta succedendo... - facebook.com facebook