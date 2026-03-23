Tarantini Time Quotidiano Via libera a Grottaglie al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza e la sistemazione delle strade interne all’abitato e della zona 167 Nord, per un investimento complessivo di 800.000 euro. A questi si aggiungono ulteriori 300.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria di alcune arterie esterne. Gli interventi si inseriscono nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni, orientato alla rigenerazione urbana e al miglioramento della sicurezza stradale, con l’obiettivo di rendere la città più funzionale e sicura. I lavori sulle strade interne interesseranno... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie, oltre un milione di euro per strade e sicurezza

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