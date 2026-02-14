Trasporti sabotaggi sulle linee dell’Alta Velocità | la ricostruzione di Fs

Un sabotaggio sulla linea Roma-Napoli alle 5.40 e un altro sulla Roma-Firenze alle 4.30 hanno causato problemi alle ferrovie ad alta velocità. Fs ha spiegato in una nota che atti vandalici hanno interrotto il traffico, lasciando centinaia di passeggeri in stazione. Due gruppi di persone hanno preso di mira le rotaie con mazze e pietre, provocando ritardi e cancellazioni. La compagnia ferroviaria sta indagando per individuare i responsabili e ripristinare il servizio.

Due distinti atti dolosi sulla Roma – Napoli segnato alle 5.40 e sulla Roma – Firenze alle 4.30: il gruppo Fs in una nota ricostruisce la giornata che ha provocato forti disagi sulle linee ferroviarie dell’Alta Velocità. “Stamattina – è scritto nella nota – si sono verificati due atti dolosi che hanno interessato la rete ferroviaria nazionale. Uno sulla linea AV Roma – Napoli, fra Salone e Labico, è stato segnalato alle 5.40 circa. I tecnici hanno riscontrato alcuni cunicoli scoperchiati contenenti i cavi che gestiscono la circolazione ferroviaria e la bruciatura degli stessi. Dopo l’intervento e i rilievi delle Autorità, i tecnici RFI hanno permesso il ripristino dell’infrastruttura alle 13.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità hanno causato ritardi fino a 90 minuti ai treni, provocando disagi ai pendolari.

Un gruppo di sabotatori ha provocato danni ai binari delle linee Alta Velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli, bruciando cavi vicino a Settebagni e Labico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.