Emerald Fennell, regista del film “Cime tempestose” con Margot Robbie, ha confermato di non essere contraria a un sequel, anche se al momento non ci sono piani concreti, perché il film copre solo circa metà del romanzo originale di Emily Brontë.

Senza sorprendere più di tanto, la regista del film con Margot Robbie non si tirerebbe indietro a un possibile sequel del suo film, data la densità del romanzo da cui è tratto Mentre Cime tempestose è appena approdato nelle sale, Emerald Fennell ha affrontato la possibilità di realizzare un eventuale sequel della sua controversa nuova trasposizione cinematografica, che a quanto pare copre solo circa metà del materiale originale. Il film ha come protagonisti Margot Robbie nel ruolo di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quello di Heathcliff, due dei personaggi più celebri del canone letterario inglese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cime tempestose avrà un sequel? La risposta di Emerald Fennell non è scontata

La nuova versione di Emerald Fennell riporta davanti agli occhi i personaggi di Emily Brontë.

La regista Emerald Fennell torna a sorprendere con una nuova interpretazione di

