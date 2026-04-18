Pronti a giocare? Un intero fine settimana con ’Ludikastello’

Un fine settimana dedicato ai giochi di ruolo, giochi da tavola e videogiochi si svolge grazie a Ludikastello, evento organizzato dall’associazione Peter Pan. Questa manifestazione, alla sua dodicesima edizione, offre un’occasione per gli appassionati di tutte le età di riunirsi e condividere la passione per il mondo del gioco. L’iniziativa si svolge in diverse location e coinvolge numerose attività legate al settore ludico.

Giochi di ruolo, giochi da tavola, video games e tutto ciò che riguarda il gioco. Si chiama Ludikastello è organizzato dall’associazione Peter Pan ed è giunto alla sua 12ª edizione. È una manifestazione che si tiene a Città di Castello oggi e domani presso la Biblioteca Carducci, interamente dedicata al gioco in tutte le sue forme: gioco da tavolo, gioco di ruolo, carte collezionabili e tanto altro. II gioco di ruolo anche quest’anno è denso di one shot di autori e di titoli in anteprima. Le sessioni sono circa una cinquantina suddivise sui due giorni della manifestazione. Tanti i giochi da provare: Dungeons & Dragons, Il Richiamo di Cthulhu, Forbidden Lands, Nova, Dragonbane e tanti, tantissimi titoli che si possono trovare nell’eventbrite dell’evento.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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