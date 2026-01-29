Lavori al passaggio a livello strada chiusa per l' intero fine settimana | la mappa

Questa fine settimana, via San Domenico resterà chiusa al traffico. I lavori al passaggio a livello richiedono la chiusura totale della strada da venerdì pomeriggio fino a lunedì sera. La zona tra via Braiola e il passaggio a livello e quella tra via Sant'Antonino e il passaggio a livello saranno inaccessibili. Chi passa da quella zona dovrà trovare percorsi alternativi o pianificare in anticipo.

Lavori in corso. Dalle 14 di venerdì 30 gennaio fino alle 19 di lunedì 2 febbraio sarà istituita la chiusura al transito di via San Domenico (zona Gaibanella-Sant'Egidio), nel tratto compreso tra via Braiola e il passaggio a livello e nel tratto tra via Sant'Antonino e il passaggio a livello.

