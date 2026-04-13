il Comune di Carpaneto restituisce ai giovani il campo di via Primo Maggio

Il Comune di Carpaneto ha riaperto il campo di calcetto di via Primo Maggio, noto come “Campo Croci”, dopo un intervento di riqualificazione. L’area è stata oggetto di lavori per migliorarne lo stato e garantirne la sicurezza. La riapertura permette ora ai giovani di poter usare nuovamente lo spazio per attività sportive e ricreative. La gestione dell’impianto è stata ripristinata e la struttura è stata resa nuovamente accessibile alla comunità.

Il Comune di Carpaneto restituisce alla comunità il campo da calcetto di via Primo Maggio, conosciuto da tutti come “Campo Croci”, al termine di un intervento di riqualificazione che ne ha consentito la piena riattivazione e messa in sicurezza.Realizzato nei primi anni Duemila, il campo è stato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Campo di Ciccarello, il Comune lo restituisce in anticipo alla FigcLa convenzione scadrà a settembre ma l'amministrazione ritiene che l'ente proprietario potrà meglio garantire funzionalità e sicurezza dell'impianto,... Terreni occupati senza esproprio, il Comune corre ai ripari: acquisisce alcune aree e ne restituisce una ai proprietariDopo le sentenze del Tar, l’ente chiude un contenzioso lungo decenni scegliendo la sanatoria per gli spazi già trasformati e il ritorno di un lotto...