Pronostico Juventus-Bologna | in campionato ci riescono da 14 partite di fila

La partita tra Juventus e Bologna si disputerà domenica alle 20:45, nel quadro della trentatreesima giornata di Serie A. La Juventus ha ottenuto almeno un punto nelle ultime 14 partite di campionato. Le formazioni probabili, le notizie e le modalità di visione in diretta tv e streaming saranno al centro di discussione nei prossimi approfondimenti.

Juventus-Bologna è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Occasionissima per la Juventus dopo la sconfitta a sorpresa del Como nell’anticipo con il Sassuolo. Battuti 2-1 al Mapei Stadium, gli uomini di Cesc Fabregas nell’anticipo del venerdì non sono riusciti ad effettuare il sorpasso sui bianconeri, rimanendo a -2. Da Reggio Emilia non poteva arrivare notizia migliore per la Signora, che adesso ha la possibilità di allungare sui lariani, approfittando anche del fatto che Roma e Atalanta, altre due dirette concorrenti per il quarto posto, si toglieranno punti a vicenda: (Spalletti, ovviamente, tiferà Dea, visto che è al momento quella più attardata).🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Bologna: in campionato ci riescono da 14 partite di fila Notizie correlate Pronostico Bologna-Roma, derby da paura: non ci riescono dal 2020Bologna-Roma è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili... Pronostico Juventus-Sassuolo: Spalletti ci riesce per la terza volta di filaJuventus-Sassuolo è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostico Juventus-Bologna quote della 33ª giornata di Serie A; Juventus-Bologna pronostico e quote: la chicca sul match; Pronostico Juventus-Bologna analisi, quote e consigli; Juve allo Stadium per blindare il quarto posto. Juventus-Bologna: pronostico, anteprima e probabili formazioniDomenica sera all’Allianz Stadium la Juventus, in piena corsa per un posto in Champions League, ospita un Bologna che arriva a Torino con le gambe e la testa appesantite dalla pesante eliminazione eur ... calciodangolo.com Juventus-Bologna (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronosticoLe informazioni sul match dell'Allianz Stadium valido per la 33ª giornata di campionato. msn.com Juventus-Bologna (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico facebook #Juventus- #Bologna: probabili formazioni, dove vederla e pronostici #SerieA #11contro11 x.com