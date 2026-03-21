Pronostico Juventus-Sassuolo | Spalletti ci riesce per la terza volta di fila

Sabato alle 20:45 si disputa la partita tra Juventus e Sassuolo, valida per la trentesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio di Torino e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Le formazioni ufficiali, le statistiche e le probabili formazioni sono disponibili prima del calcio d'inizio. È il terzo successo consecutivo di Spalletti contro la Juventus.

Juventus-Sassuolo è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Rispetto a quello delle dirette concorrenti per il quarto posto, Como e Roma, il calendario della Juventus è più in discesa – almeno sulla carta – da qui alla fine del torneo. I bianconeri hanno già superato i primi due ostacoli, Pisa e Udinese, senza subire gol: doppio clean sheet nelle sfide con i toscani, travolti 4-0 allo Stadium, ed in casa dei friulani, trafitti 1-0 sabato scorso da una rete di Boga, che si sta rivelando un acquisto alquanto azzeccato. Pronostico Juventus-Sassuolo: Spalletti vuole riuscirci per la terza volta di fila (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Sassuolo: Spalletti ci riesce per la terza volta di fila Articoli correlati Juventus, Spalletti trova la terza vittoria di fila in Serie A: ecco da quanto non capitava ai bianconeridi Redazione JuventusNews24Juventus, Spalletti trova la terza vittoria di fila in Serie A: ecco da quanto non capitava ai bianconeri di portarne a... Pronostico Lecce-Udinese: arriva la terza di filaLecce-Udinese è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Approfondimenti e contenuti su Pronostico Juventus Sassuolo Spalletti... Temi più discussi: Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Pronostico Juventus-Sassuolo: analisi, quote e consigli; Pronostico Juventus-Sassuolo: analisi e probabili formazioni 21/03/2026 Serie A; Pronostico Juventus-Sassuolo, quote 30ª giornata Serie A 2025/26. Juve-Sassuolo, pronostico: Spalletti cerca lo sprint Champions, neroverdi decimati dalla pertossePronostico Juventus-Sassuolo quote analisi precedenti e statistiche 30ª giornata Serie A in programma sabato 21 marzo alle ore 20.45 ... gazzetta.it Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto postoSabato alle 20:45, la Juventus ospita il Sassuolo nella sfida valida per la 30esima giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a vincere per prendersi. tuttomercatoweb.com Juventus-Sassuolo (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - facebook.com facebook #Juventus- #Sassuolo: probabili formazioni, dove vederla e pronostici #SerieA #11contro11 x.com