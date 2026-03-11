Giovedì alle 18:45 si disputa l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma. La partita si svolge allo stadio Dall’Ara e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili e il pronostico sono stati annunciati, mentre i due club non riescono a superare il turno dal 2020.

Bologna-Roma è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Gli ultimi sorteggi di Nyon non sono stati clementi con il calcio italiano. C’era il 50% di possibilità che gli ottavi regalassero il temuto scontro fratricida tra Bologna e Roma, le uniche due rappresentanti della Serie A in quest’edizione dell’Europa League, e l’urna non ha scongiurato questo rischio. Solo una delle due, dunque, proseguirà l’avventura nella seconda competizione continentale per ordine di importanza: chi uscirà sconfitta da questo interessante doppio confronto farà mestamente ritorno a casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Roma, derby da paura: non ci riescono dal 2020

