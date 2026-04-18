Pronostico Everton-Liverpool | gol a raffica nella stracittadina

Da ilveggente.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Everton e Liverpool si avvicina e si prospetta un incontro ricco di reti. Lo stadio Hill Dickinson, sede del match, si prepara ad accogliere un grande afflusso di tifosi, con i posti probabilmente tutti occupati. Questa sfida tra le due squadre di Liverpool sarà la prima del Merseyside della stagione e attirerà l’attenzione anche per la concomitanza con altre gare importanti della giornata.

Le ultime info in vista della stracittadina di Liverpool che assieme a City-Arsenal orienterà su di sé le luci dei riflettori L’ Hill Dickinson Stadium ospita la prima stracittadina del Merseyside e sarà verosimilmente gremito in ogni ordine di posto. Palpabile l’entusiasmo dei tifosi dell’ Everton, galvanizzati dal filotto di risultati messo a referto dagli uomini di  Moyes:  dieci punti  nelle ultime  cinque giornate, un solo punto di distanza dal  Chelsea  quinto in classifica e con la possibilità di centrare un altro record. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Con una vittoria, infatti, Ndiaye e compagni abbatterebbero il muro dei cinquanta punti, sgretolato l’ultima volta nella  stagione 2020-21  sotto la gestione Ancelotti.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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