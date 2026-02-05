Sabato alle 16 si gioca Fulham contro Everton nella venticinquesima giornata di Premier League. La squadra di casa ha poche vittorie contro gli avversari, con un solo successo nelle ultime nove partite davanti ai propri tifosi. Per questo, il pronostico si concentra sul fatto che potrebbe bastare un gol per portare a casa il risultato. Le due squadre cercano punti importanti, e il match potrebbe rimettere in equilibrio il loro cammino in campionato.

Fulham-Everton è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Non solo ha perso la gara d’andata il Fulham, ma in casa, contro l’Everton, nelle ultime nove sfide ha vinto solamente una volta, collezionando quattro pareggi e quattro sconfitte. Appaiate a pari punti in classifica a quota 34 quindi con la salvezza acquisita, il sesto posto, quello che permetterebbe di andare in Europa, è lontano cinque lunghezze. Complicato per entrambe pensare di avvicinarsi. Quindi testa libera, e spettacolo. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Everton: col gol si continua a braccetto

Pronostico Fulham vs Everton – 7 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Fulham e Everton si giocherà il 7 Febbraio 2026 alle 16:00 nello storico Craven Cottage. Un teatro ideale per una gara che ... news-sports.it

Everton-Fulham, pronostico: 'Toffees' leggermente favoriti sui 'Cottagers'Kiernan Dewsbury-Hall è un perno del centrocampo dell'Everton. Nelle sue nove apparizioni in questo inizio di stagione, ha mostrato qualità sia in fase di costruzione che di interdizione. Con 278 ... it.blastingnews.com

