Il match tra Joao Fonseca e Ben Shelton si disputerà sul campo centrale del MTTC Iphitos, nel torneo di Monaco, il 17 aprile 2026. Si tratta del terzo incontro della giornata e si prevede che attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis, considerando il livello dei due giocatori coinvolti. La partita si svolgerà in una delle location più rinomate del circuito, con le quote e il pronostico ancora da definire.

La sfida tra Joao Fonseca e Ben Shelton è programmata come terzo incontro sul campo centrale del MTTC Iphitos complex ed ovviamente si preannuncia come molto interessante. Nel turno precedente seconda testa di serie ha ottenuto una vittoria per 6-4 7-6 su Alexander Blockx, mentre il brasiliano aveva impressionato con una netta vittoria per 6-3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Joao Fonseca – Ben Shelton, Monaco 17-04-2026

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