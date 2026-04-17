Nella semifinale di Monaco, Alex Molcan e Ben Shelton si preparano ad affrontarsi in un match che si svolgerà nel pomeriggio di oggi. La partita rappresenta uno dei momenti chiave del torneo e si preannuncia molto attesa dagli appassionati di tennis. La sfida si giocherà su campi in terra battuta e vedrà i due giocatori contendersi un posto nella finale, con orari e quote ancora da definire.

Alex Molcan e Ben Shelton sono i protagonisti della seconda semifinale che non inizierà prima delle 15:00 e comunque non subito dopo il termine della sfida tra Cobolli e Zverev perché il programma ufficiale prevede 30 minuti di pausa per un tributo a Niki Pilic, scomparso lo scorso anno all’età di 86 anni e che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Alex Molcan – Ben Shelton, semifinale Monaco 18-04-2026

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Continua lo straordinario momento di forma di Alex Molcan. Lo slovacco dopo Bublik batte anche Daniel Altmaier 6-4 7-6 e vola in quarti a Monaco di Baviera. Questione di settimane e tornerà meritatamente nei 100 x.com

Non so se meglio o peggio, ma tanto ormai siamo abituati. E poi una bella tripla Molcan-Safiullin-Van Zappa non si consiglierà mica da sola #bioparco - facebook.com facebook