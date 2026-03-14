Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Elena Rybakina Finale WTA Indian Wells 15-03-2026

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina si sono affrontate nella finale del torneo WTA di Indian Wells, giocata il 15 marzo 2026. Sabalenka, che aveva già raggiunto questa fase per la terza volta, aveva eliminato Linda Noskova in due set nelle semifinali. La partita ha determinato la vincitrice del titolo, con le quote e il pronostico già stabiliti prima del match.

Aryna Sabalenka ha raggiunto la sua terza finale a Indian Wells dopo aver sconfitto Linda Noskova in due set. È stata un’altra partita agevole per la numero uno del mondo, che ha ottenuto due break nel primo set e ha poi vinto per 6-3 6-4 in un’ora e 28 minuti. La bielorussa ha ora vinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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