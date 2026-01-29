Aryna Sabalenka torna in finale agli Australian Open, la quarta consecutiva. Ha battuto Elina Svitolina in due set e ora aspetta Rybakina per la vittoria. La tennista bielorussa punta al suo terzo titolo in questo torneo.

Aryna Sabalenka è arrivata alla sua quarta finale consecutiva agli Australian Open, delle quali due vinte nel 2023 e 2024, dopo aver sconfitto Elina Svitolina in due set. La numero uno del Ranking WTA non ha ancora perso un set nel 2026 e ha una striscia di 11 vittorie consecutive visto che prima di arrivare.

Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, Finale WTA Australian Open 31-01-2026

Questa mattina alle 09:30 italiane, Aryna Sabalenka e Elina Svitolina scendono in campo per la prima semifinale degli Australian Open 2026.

A inizio partita, ad Aryna Sabalenka, viene chiamata “hindrance” nei confronti di Svitolina. Il giudice di sedia sostiene che la bielorussa abbia disturbato l’avversaria facendo un rumore durante il punto #AusOpen #AO2026 #Tennis #Sabalenka x.com

SABALENKA IN FINALE Aryna non smette di dominare in questi Australian Open e vince ancora una volta senza perdere un set! Sabalenka raggiunge la sua ottava finale Slam e proverà a vincere il suo terzo titolo agli AO - facebook.com facebook