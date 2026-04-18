Pronostici Roma-Atalanta | marcatore e tiri in porta

Stasera all’Olimpico si affrontano Roma e Atalanta in una partita valida per il campionato di calcio. La Roma, che punta a superare il Como in classifica, gioca in casa contro un’Atalanta che arriva dopo una serie di risultati positivi. Il match è molto atteso e coinvolge diversi giocatori, con particolare attenzione ai possibili marcatori e ai tiri in porta. L’incontro si svolge nel rispetto del calendario ufficiale.

Roma-Atalanta, le dritte in chiave player building della sfida in programma all’Olimpico tra giallorossi ed orobici Chiamata ad approfittare del passo falso del Como per scavalcare i lariani, la Roma ospita l’ Atalanta in un match carico di aspettative e dal sapore speciale per Gasperini. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Malen, ancora Malen, eternamente Malen. Nel momento più importante della stagione i capitolini non possono non affidarsi al proprio attaccante, già a quota dieci centri stagionali. Molte delle trame di gioco passano per i piedi dell’ olandese, ritornato contro il Pisa a fare la voce grossa: un altro suo gol è da mettere assolutamente in preventivo.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Roma-Atalanta: marcatore e tiri in porta Notizie correlate Pronostici Atalanta-Cremonese: marcatore e tiri in portaRivitalizzata dalla roboante vittoria ottenuta contro la Juventus, l’Atalanta di Palladino ospita la Cremonese per lanciare nuovi, importanti segnali... Pronostici Lecce-Atalanta: marcatore e tiri in portaPronostici Lecce-Atalanta: due squadre che scendono in campo per obiettivi diversi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma-Atalanta pronostico risultato IA 33ª giornata Serie A; Pronostico Roma-Atalanta, quote 33ª giornata Serie A 2025/26; Pronostici Atalanta - Bruges: La Dea si sbloccherà in Champions?; Fubal, l’Atalanta battuta dalla Juventus: ok un pronostico su 10 - La classifica. Roma-Atalanta pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Roma-Atalanta con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del 33° turno di campionato. calciomercato.com Pronostico Roma-Atalanta, la Dea sfida il grande ex GasperiniDopo il 3-0 rifilato al Pisa, con tripletta di Malen (la prima in stagione per un giocatore di Serie A) la Roma cerca continuità contro l’Atalanta in una sfida dagli importanti risvolti in chiave euro ... tuttosport.com Per la Roma è l’ultima occasione per restare aggrappata al sogno Champions. All’Olimpico arriva l’Atalanta che è stata del grande ex Gasperini. Per altre statistiche vai all’approfondimento su https://www.sitiscommesse.com/pronostici/calcio/serie-a/roma-atal facebook Al via il #PronoTwitter33, con Gold Match l'ultimo treno per la Champions tra Roma e Atalanta. Inserite i pronostici in ordine e l'hashtag di giornata x.com