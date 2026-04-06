Pronostici Lecce-Atalanta | marcatore e tiri in porta

Lunedì di Pasquetta, il match tra Lecce e Atalanta si presenta con obiettivi diversi per entrambe le squadre. Il confronto vede due formazioni che cercano di ottenere i risultati desiderati in una giornata che potrebbe influenzare le loro posizioni in classifica. La partita si svolge in un clima di attesa, con attenzione particolare alle scelte di marcatori e alle statistiche sui tiri in porta, elementi chiave per le previsioni di questa sfida.

Pronostici Lecce-Atalanta: due squadre che scendono in campo per obiettivi diversi. Le nostre scelte per marcatore e tiri in porta Un lunedì di Pasquetta importante sia per il Lecce sia per l’Atalanta. Due squadre alla ricerca di punti per obiettivi diversi. Ma entrambe devono vincere. E non si risparmieranno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Di Francesco ha avuto pochi uomini impegnati in nazionale a differenza di Palladino che ne ha visti partire parecchi. Potrebbe essere un fattore, indubbiamente, nell’arco dei 90?: ma alla fine, come tutti sappiamo, sono le qualità tecniche che fanno vincere le partite e dentro l’Atalanta ce ne stanno parecchie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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La capolista cade a Zingonia e il campionato si infiamma: è ufficialmente riaperta la caccia alla Roma! Un sabato che ribalta le gerarchie. Mentre la Roma inciampa contro un'Atalanta d'acciaio (2-1), le inseguitrici non restano a guardare e accorciano sensi facebook