Pronostici di oggi 19 aprile | un Man City-Arsenal da paura il Milan nella Fatal Verona e la Juve che vuole la Champions

Oggi 19 aprile si svolgono diverse partite di rilievo nel calcio internazionale e nazionale. Tra queste, il match tra il Manchester City e l’Arsenal è molto atteso, considerato da alcuni come uno scontro decisivo per le classifiche. In Italia, il Milan affronta una gara a Verona che sta attirando molta attenzione, mentre la Juventus cerca di consolidare la sua posizione per qualificarsi alla prossima Champions League.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 19 aprile. Man City-Arsenal è quasi uno spareggio anche se i colpi di scena possono sempre esserci anche dopo. La sconfitta del Como contro il Sassuolo ha un po’ allentato al pressione su Milan e Juve che però hanno ancora del lavoro da fare per blindare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 19 aprile: un Man City-Arsenal da paura, il Milan nella “Fatal Verona” e la Juve che vuole la Champions Notizie correlate Leggi anche: Pronostici di oggi 11 aprile: Atalanta-Juve, Chelsea-Man City, Milan-Udinese Manchester City-Arsenal (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiA un certo sembrava fatta per l’Arsenal, che già pregustava di tornare a vincere un campionato dopo 22 anni di attesa. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Como-Inter, quote 32ª giornata Serie A 2025/26; Independiente del Valle vs LDU Quito Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Liga Pro 19-04-2026; Pronostico Sinner-Auger Aliassime, quote e dove vedere i quarti di finale Masters 1000 Montecarlo; Aston Villa vs Sunderland Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 19-04-2026. Pronostici Serie B | Quote, previsioni e favorite per le partite della 35^ giornata (18-19 aprile 2026)Pronostici Serie B della 35^ giornata: quote, previsioni e favorite, la nostra analisi per le partite del campionato cadetto (18-19 aprile 2026). ilsussidiario.net Pronostici Europa League | Le quote e le previsioni sulle partite di ritorno dei quarti (oggi 16 aprile 2026)Pronostici Europa League: Bologna chiamato alla grande impresa sul campo dell'Aston Villa, il Porto a Nottingham dopo il pareggio al Do Dragao. ilsussidiario.net Per carità, anch'io di tanto in tanto mi lancio in pronostici (perché di analisi non si può parlare in tali termini) e, com'è normale che sia, ne sbaglio in gran numero, ma un granchio così grande è difficile da prendere... - facebook.com facebook