Lazio mare e laghi da record | il 93% delle aree balneabili è eccellente

La stagione estiva si avvicina e i dati sulle aree balneabili nella regione mostrano numeri positivi. Il 93% delle zone destinate alla balneazione è classificato come eccellente, secondo le rilevazioni più recenti. La regione comprende spiagge, coste e laghi con un livello di qualità dell’acqua elevato, confermando l’attenzione alla tutela ambientale e alla sicurezza dei fruitori. Questi risultati sono stati comunicati dalle autorità competenti in occasione dell’approssimarsi della stagione estiva.

Roma, 18 aprile 2026 – La stagione estiva è ormai alle porte e anche quest’anno la maggior parte delle acque di balneazione del Lazio risulta di livello “eccellente”, con un ulteriore miglioramento rispetto allo scorso anno: per la prima volta, infatti, nessuna area è stata classificata come “scarsa”. È il quadro che emerge dalla delibera proposta dall’Assessore all’Ambiente Elena Palazzo nella Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca. La delibera riporta l’individuazione e la classificazione delle acque destinate alla balneazione sulla base del monitoraggio della stagione 2025. La classificazione del 2026 attesta il 93% delle aree come “eccellenti”, cui si aggiunge il 6% di aree “buone”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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