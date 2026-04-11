A Reggio Emilia, il 11 aprile 2026, si svolge VYNI 2026, un evento dedicato alla musica italiana. Tra gli ospiti confermati, figura il cantautore noto per le sue hit e la sua lunga carriera. Durante la manifestazione, non sono previsti esibizioni live né incontri con il pubblico condotti da Luca Sofri. La presenza dell’artista è annunciata come uno degli appuntamenti principali della giornata.

Reggio Emilia, 11 aprile 2026 – Sarà Jovanotti il “big” della musica italiana atteso a VYNI 2026. La conferma arriva a pochi giorni dal festival in programma il 18 e 19 aprile a Reggio e accende subito l’interesse attorno al Riff Listening Theatre, l’appuntamento speciale ospitato al Teatro Cavallerizza. I biglietti sono già in vendita a 25 euro e, vista la rilevanza del nome, si prevede una vera e propria corsa ad accaparrarseli. https:www.ilrestodelcarlino.itvideojovanotti-e-morandi-ospiti-di-de-martino-che-bella-idea-e-lui-e-un-fuoriclasse-aa4t6og5 Jovanotti a Reggio: tra concerto e talk . L’artista sarà protagonista di una listening session costruita come esperienza d’ascolto immersiva: non un concerto né un talk tradizionale, ma un viaggio nei brani che hanno segnato la sua carriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti è l’ospite vip di Vyni 2026 a Reggio Emilia: né live, né talk con Luca Sofri

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