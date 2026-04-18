Professoressa di quante righe il riassunto? l' insegnante estrae le forbici e taglia i capelli a due alunne

Durante una lezione, un'insegnante ha chiesto alle studentesse di quante righe dovesse essere il loro riassunto. Successivamente, ha estratto delle forbici e ha tagliato i capelli a due di loro. La supplente ha spiegato di aver agito così per avvicinarsi a livello delle ragazze e facilitare la comunicazione. L'episodio si è verificato in una scuola, attirando l'attenzione dei presenti.

La scuola al momento non rilascia dichiarazioni. Ma le verifiche all'interno del «Bellini», sezione staccata dell'Istituto comprensivo statale «Lazzaro Spallanzani» hanno confermato la dinamica di un evento avvenuto di fronte agli occhi di tutti gli studenti in orario di lezione. I genitori sono sul piede di guerra: questa docente sarebbe la persona con cui i ragazzi dovrebbero sostenere l'esame di terza, primo importante rito di passaggio scolastico. Inoltre a partire dal suo arrivo, le famiglie hanno spiegato alla Preside che la media dei voti sia precitata anche per gli studenti più brillanti. Le famiglia chiedono la...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Professoressa, di quante righe il riassunto?», l'insegnante estrae le forbici e taglia i capelli a due alunne Notizie correlate Insegnante taglia ciocche di capelli a due alunne in classe per "spiegare" un riassunto: l’istituto di Mestre avvia un’indagine internaDue studentesse di una scuola media di Mestre (Venezia) si sono vista tagliare una ciocca di capelli con la forbice da una professoressa, in aula,... Insegnante taglia ciocca di capelli a due alunne a Mestre: “Volevo farmi capire meglio”, proteste dei genitoriA Mestre un'insegnante ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante una lezione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire. Il caso a Mestre; Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire; Harlem Globetrotters al Taliercio: sport e spettacolo a Mestre VIDEO; Fincantieri, al via il corso per diventare Maestri del mare: previsto l'inserimento di 90 addetti. «Professoressa, di quante righe il riassunto?», l'insegnante estrae le forbici e taglia i capelli a due alunneLa supplente ha affermato di aver voluto «mettersi al loro livello per farsi capire meglio». La scuola al momento non rilascia dichiarazioni ... vanityfair.it La prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: «Volevo solo farmi capire». Il caso a MestreMESTRE - «Professoressa, di quante righe dobbiamo fare questo riassunto?». Forse la ragazzina non ha nemmeno avuto il tempo di finire la domanda perché, in un attimo, ... ilmessaggero.it Si sono viste tagliare con una forbice una ciocca di capelli da una professoressa, dopo aver chiesto spiegazioni sulle modalità con cui dovevano svolgere un riassunto. La docente ha detto di aver “esagerato”, ma di aver agito “per farsi capire meglio”. - facebook.com facebook