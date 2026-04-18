Insegnante taglia ciocche di capelli a due alunne in classe per spiegare un riassunto | l’istituto di Mestre avvia un’indagine interna

Una docente di una scuola media di Mestre ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne in classe, dopo che avevano chiesto chiarimenti su un esercizio di riassunto. L’episodio si è verificato durante l’orario scolastico e ha suscitato reazioni tra studenti e genitori. L’istituto ha avviato un’indagine interna per fare luce sulla vicenda. La docente non ha ancora fornito spiegazioni pubbliche sull’accaduto.

Due studentesse di una scuola media di Mestre (Venezia) si sono vista tagliare una ciocca di capelli con la forbice da una professoressa, in aula, dopo aver chiesto spiegazioni su come svolgere un riassunto. L’episodio, riferito oggi da Il Gazzettino, è avvenuto in una classe terza della scuola «Bellini». L’insegnante, di mezza età, era arrivata in quella classe una ventina di giorni fa, con incarico di supplenza fino alla fine dell’anno scolastico. I genitori degli alunni hanno protestato e la scuola ha avviato un’indagine interna sull'accaduto, per poi adottare i provvedimenti conseguenti. L’episodio è avvenuto in orario di lezione, davanti a tutti gli studenti, come reazione ad una domanda sulla lunghezza del compito richiesto dalla docente.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Insegnante taglia ciocche di capelli a due alunne in classe per "spiegare" un riassunto: l’istituto di Mestre avvia un’indagine interna Notizie correlate Insegnante taglia ciocca di capelli a due alunne a Mestre: “Volevo farmi capire meglio”, proteste dei genitoriA Mestre un'insegnante ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante una lezione. Mestre, prof taglia i capelli a due alunne, “volevo fare un esempio”A Mestre un'insegnante avrebbe tagliato ciocche di capelli a due studentesse per mostrare la lunghezza del riassunto che aveva assegnato agli alunni... Contenuti utili per approfondire Si parla di: La prof taglia i capelli a due alunne delle medie, classe sotto choc: Ecco perché l'ho fatto. Genitori in rivolta. Insegnante taglia ciocche di capelli a due alunne in classe per spiegare un riassunto: l’istituto di Mestre avvia un’indagine internaDue studentesse di una scuola media di Mestre (Venezia) si sono vista tagliare una ciocca di capelli con la forbice da una professoressa, in aula, dopo aver ... gazzettadelsud.it Insegnante taglia ciocca di capelli a due alunne a Mestre: Volevo farmi capire meglio, proteste dei genitoriA Mestre un’insegnante ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante una lezione. Dopo le proteste dei genitori, la scuola ha avviato un’indagine interna. La docente ha detto di aver ... fanpage.it