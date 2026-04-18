Insegnante taglia ciocca di capelli a due alunne a Mestre | Volevo farmi capire meglio proteste dei genitori
A Mestre, un'insegnante ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante una lezione in classe. I genitori delle bambine hanno espresso le loro proteste, chiedendo chiarimenti. La scuola ha comunicato di aver aperto un'indagine interna per accertare quanto accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni dell'insegnante o sulle conseguenze immediate.
A Mestre un'insegnante ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante una lezione. Dopo le proteste dei genitori, la scuola ha avviato un'indagine interna. La docente ha detto di aver "esagerato", ma di aver agito "per farsi capire meglio".🔗 Leggi su Fanpage.it
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