professionista esemplare sono sconvolto

Un portiere riconosciuto come professionista esemplare e uomo di spessore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato shock tra colleghi e tifosi. La sua qualità tra i pali e il carattere sono stati spesso evidenziati da chi lo ha conosciuto. La notizia si diffonde rapidamente nel mondo dello sport, lasciando un vuoto tra chi ha condiviso momenti con lui.

"Un professionista esemplare, un ottimo portiere e un uomo non banale. La sua perdita mi ha sconvolto". Giorgio Perinetti (nella foto), che ha avuto Alexander Manninger alle sue dipendenze in due delle tre stagioni dell’austriaco in bianconero, ricorda il calciatore e l’uomo a distanza di poche ore dalla sua tragica scomparsa. "L’ho saputo in diretta giovedì mattina durante un collegamento radiofonico – dice l’ex ds bianconero -. Mi dispiace moltissimo anche perché ho sempre tenuto i rapporti con lui e ci siamo sentiti anche a pasqua. È una notizia che mi ha sconvolto. Lo ricordo come un professionista esemplare che arrivava al campo un’ora prima, una persona sempre disponibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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