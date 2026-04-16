Il mondo del calcio si è appena detto addio ad Alexander Manninger, ex portiere e figura stimata nel settore. Claudio Filippi, attuale preparatore dei portieri, ha ricordato gli anni trascorsi insieme alla Juventus, definendo Manninger un professionista esemplare. La sua carriera è stata caratterizzata da una presenza costante e da una grande dedizione al ruolo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati.

La giornata di oggi è tristemente segnata da una perdita inaspettata che ha fatto piangere tutto il mondo del calcio. Parliamo di Alexander Manninger, portiere austriaco che questa mattina ha perso la vita all'età di 48 anni dopo un grave incidente ferroviario nei pressi di Salisburgo. Il portiere, oltre alle fortune inglesi vissute con la maglia dell'Arsenal, ha giocato tanto in Italia. In particolare, Manninger ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Tra queste, spicca l'esperienza con la 'Vecchia Signora' coronata dalla vittoria dello Scudetto nella stagione 201112, la prima di Antonio Conte alla guida dei bianconeri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Addio a Manninger, Claudio Filippi ricorda gli anni vissuti alla Juventus: “Professionista esemplare”

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