Un ex calciatore ha ricordato un suo ex compagno di squadra, descrivendolo come una persona seria e un professionista esemplare. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista esclusiva, in cui si è parlato della tragica perdita di questa persona. La conversazione si è concentrata sulla figura di Manninger, che è stato ricordato con parole di rispetto e stima. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi media sportivi.

di Luca Fioretti Iezzo ricorda Manninger: «Una persona seria e un professionista esemplare». Le sue parole nell’intervista esclusiva realizzata da CalcioNews24. Gennaro Iezzo, ex portiere e oggi allenatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24. Le sue dichiarazioni sulla lotta Champions e il commovente ricordo di Manninger, prematuramente scomparso oggi all’età di 48 anni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CORSA CHAMPIONS – « Per quanto riguarda la Champions League, anche il Milan, con le due sconfitte contro Napoli e Udinese è rientrata nel lotto di quelle 3-4 squadre che si contenderanno l’accesso alla Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Iezzo ricorda Manninger: «Una persona seria e un professionista esemplare, perdere la vita così non è bello»

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