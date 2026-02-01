Bologna studente delle medie minaccia i compagni con un coltello | disarmato dai prof e denunciato

Un ragazzo delle medie di Bologna ha minacciato i compagni con un coltello fatto da lui. Durante una discussione, gli insegnanti sono intervenuti e sono riusciti a disarmarlo. La polizia lo ha denunciato per porto di coltello.

Uno studente di una scuola media della periferia di Bologna è stato denunciato per porto di coltello dopo aver estratto un coltellino costruito da lui durante una discussione con alcuni compagni. Tutto è accaduto in orario scolastico quando gli insegnanti si sono accorti che il ragazzo ha tirato fuori l’arma e l’ha puntata verso gli altri studenti al culmine di un litigio. I docenti sono riusciti a disarmare il ragazzino e a sequestrare il coltellino artigianale. Subito dopo è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Borgo Panigale, che hanno preso in carico il caso e avviato gli accertamenti.🔗 Leggi su Open.online

Una rissa tra studenti si è trasformata in una scena di tensione quando un ragazzo ha estratto un coltello e ha iniziato a minacciare i compagni.

Follia a Bologna, dove un ragazzo di circa 13 anni ha minacciato i compagni con un coltello durante una lite a scuola.

