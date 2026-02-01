Alle scuole medie con il coltello minaccia i compagni | le prof chiamano i carabinieri

Alle scuole medie di Bologna, un ragazzino ha minacciato i compagni con un coltello fai da te durante una lite. Le professoresse, preoccupate, hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari, che hanno denunciato il ragazzo per porto di arma da taglio. Ora l’attenzione si sposta sulla sicurezza nelle scuole e sui comportamenti dei giovani.

Bologna, 1 febbraio 2026 – Litiga con i compagni di scuola e minaccia il gruppetto di 'rivali' mentre impugna un coltellino 'fai da te': dopo l'intervento dei carabinieri, un giovanissimo studente è stato denunciato per porto di coltelli. Non ha nemmeno quattordici anni. All'Itis Giordano Bruno di Budrio studente a scuola con un machete nello zaino. Non si abbassa l'allarme attorno al possesso di armi bianche nelle scuole del territorio. Dopo l'ultimo preoccupante episodio, quello della comparsa di un machete nello zaino di uno studente quindicenne dell'Itis Giordano Bruno nella sede di Budrio, spunta un coltello in una scuola media della periferia ovest della città.

