Prof taglia ciocche di capelli a 2 alunne choc a Venezia | genitori in rivolta

Una docente di Venezia ha tagliato una ciocca di capelli a due alunne davanti a tutta la classe, dopo aver chiesto spiegazioni sui compiti assegnati. La scena ha suscitato reazioni di sconcerto tra i genitori, che chiedono chiarimenti sulla condotta dell'insegnante. La vicenda è al centro di discussioni e si attendono aggiornamenti sulle eventuali conseguenze legali o disciplinari.

(Adnkronos) – Chiede chiarimenti sui compiti e la docente le taglia una ciocca di capelli davanti alla classe. È quanto sarebbe accaduto in una terza media di Mestre, in provincia di Venezia. L'episodio – avvenuto nella scuola Bellini, sezione staccata dalla statale Lazzaro Spallanzani – ha suscitato la preoccupazione dei genitori che, come riporta il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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