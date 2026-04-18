La prof taglia i capelli a due alunne in classe Genitori in rivolta

A Mestre, durante una lezione in una scuola media, una docente ha tagliato i capelli a due alunne. L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti tra i genitori, alcuni dei quali hanno espresso disapprovazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità scolastiche, che hanno avviato verifiche sulla vicenda. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata riguardo alle motivazioni della docente o alle eventuali conseguenze.

È un episodio destinato a far molto discutere quello avvenuto a Mestre, dove una docente di scuola media è finita al centro delle polemiche dopo aver tagliato i capelli a due studentesse durante la lezione. Un gesto improvviso, compiuto davanti all’intera classe, che ha lasciato ragazzi e ragazze senza parole e ha scatenato la reazione immediata delle famiglie. L’insegnante, una supplente arrivata da poche settimane, di fatto una “supplente di una supplente”, avrebbe dovuto restare fino al termine dell’anno scolastico. Ora, invece rischia provvedimenti seri, che potrebbero arrivare fino alla possibile revoca dell’incarico. Il gesto improvviso durante la lezione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La prof taglia i capelli a due alunne in classe. Genitori in rivolta Notizie correlate Venezia, prof taglia i capelli a due alunne durante la lezione: è polemicaDue alunne di una scuola media di Mestre, in provincia di Venezia, si sono ritrovate con una ciocca di capelli tagliata da un'insegnante durante... Mestre, prof taglia i capelli a due alunne, “volevo fare un esempio”A Mestre un'insegnante avrebbe tagliato ciocche di capelli a due studentesse per mostrare la lunghezza del riassunto che aveva assegnato agli alunni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire; La prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire. Il caso a Mestre; La prof taglia i capelli a due alunne delle medie, classe sotto choc: Ecco perché l'ho fatto. Genitori in rivolta; Mestre. Schianto sul Ponte della Libertà: morta una motociclista. Ha sbandato sui binari del tram. La prof taglia i capelli a due alunne delle medie, classe sotto choc: «Ecco perché l'ho fatto». Genitori in rivoltaLa prof delle scuole medie prende le forbici e taglia i capelli a due alunne, e ora rischia il posto. Accade a Mestre dove un'insegnante di italiano, storia e geografia, supplente di ... leggo.it Venezia, prof taglia i capelli a due alunne durante la lezione: è polemicaDopo le proteste dei genitori, la scuola media di Mestre (Venezia) ha avviato un'indagine interna per prendere eventuali provvedimenti. tgcom24.mediaset.it La prof taglia i capelli a due alunne, classe sotto choc: «Ecco perché l'ho fatto». Genitori in rivolta - facebook.com facebook Con i soldi pubblici, libri di stampo gender e LGBT finiscono nelle scuole dell'infanzia di Roma. E i genitori non vengono nemmeno informati Il Presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, ha annunciato via Facebook la donazione di nuovi libri alle scuole x.com