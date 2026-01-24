Il Comune di Nardò ha deciso | sanzioni e interessi dei tributi comunali saranno abbattuti

Il Comune di Nardò ha annunciato l’adozione di misure per ridurre sanzioni e interessi sui tributi comunali in ritardo. Questa iniziativa mira a favorire i contribuenti in difficoltà e a promuovere un rapporto più equilibrato tra amministrazione e cittadini. Le nuove disposizioni offriranno opportunità di regolarizzazione più agevoli, contribuendo a migliorare la gestione dei pagamenti e il dialogo con il territorio.

NARDO’ – Novità in arrivo per i contribuenti in ritardo con il pagamento delle tributi comunali in quel di Nardò. Le sanzioni e gli interessi di mora relativi a Imu, tari, canone unico patrimoniale, imposta di soggiorno ed entrate extra-tributarie saranno abbattute.Lo ha deciso la giunta guidata.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Tributi comunali, possibile sgravio di sanzioni e interessi con la rottamazioneL'amministrazione comunale di Sciacca ha annunciato la possibilità di usufruire della rottamazione quinquies per i tributi comunali.

Tasse comunali Salento: rottamazione di sanzioni e interessi Imu e Tari. Ecco i Comuni che aderiscono: come funzionaLa rottamazione di sanzioni e interessi di mora su IMU e Tari è una misura adottata da diversi comuni del Salento.

Argomenti discussi: Acqua, giovedì stop a Mondonuovo; Cerignola dà il benvenuto al nuovo comandante della polizia locale: è Antonio Di Nardo; La street art stavolta omaggia San Francesco e il Cantico delle Creature; Riempiamo la pista! Closing Party al Palaghiaccio di Nardò con ospiti e spettacolo per bambini.

Venerdì 23 gennaio al Teatro Comunale di Nardò torna in scena il duo Salmetti e Tangolo con Aspettando aspettando Godot/è passato tanto tempoNARDO' (Lecce) - Dopo il grande successo di 'Romeo e Giulietta. L'amore fa schifo ma la morte di più', l'affiatato duo Giuseppe Salmetti e Simone Tangolo ... corrieresalentino.it

Spettacolo teatrale presso il Museo Diocesano di NardòSpiritus Mundi, la rassegna di musica, teatro e conferenze, nella Cappella San Filippo Neri del Mu.Di.Na., il Museo Diocesano di Nardò, propone Per Obbedienza, dell’incanto di Frate Giuseppe, un ... portadimare.it

