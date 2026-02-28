Secondo Paolo Ziliani, la voce di un possibile trasferimento di Osimhen alla Juventus è priva di fondamento. Oltre alla presenza di una clausola nel contratto con il Napoli, si parla anche di sanzioni Uefa per irregolarità nel Fair Play Finanziario. Ziliani definisce la trattativa come un'ipotesi impossibile, confermando che non ci sono elementi concreti a supporto di questa voce.

Ziliani su X: "Se Comolli ha detto “avremo problemi con i conti nel 202526 e soprattutto nel 202627, che senso ha che ci mettiamo a cavalcare la mastodontica bufala del passaggio di Osimhen alla Juventus? Db Torino 25022026 - Champions League Juventus-Galatasaray foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: gol Victor Osimhen Se un club italiano volesse acquistare dal Galatasaray il bomber nigeriano dovrebbe versare, in più, 75 milioni di indennizzo al Napoli. Ma a parte questo stanno per arrivare, come la stessa Juve ha ammesso, le sanzioni Uefa per le irregolarità nel Fair Play Finanziari. Tanto per cominciare, detto che Osimhen può forse ignorare le gigantesche difficoltà economiche in cui la Juventus si dibatte, chi non dovrebbe ignorarle sono i giornalisti e gli operatori dell’informazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Osimhen alla Juve è una bufala: oltre alla clausola del Napoli, ci saranno le sanzioni Uefa per le irregolarità nel Fair Play Finanziario

