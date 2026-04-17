Mantova-Avellino trentacinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si gioca la partita tra Mantova e Avellino. La sfida si svolge in Italia e vede le squadre affrontarsi con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la classifica. La partita sarà trasmessa su canali dedicati e sarà possibile seguirla anche tramite servizi di streaming. I lombardi cercano una vittoria per avvicinarsi ai playoff, mentre gli irpini vogliono confermare i risultati recenti.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lombardi proveranno a battere gli irpini per puntare ad un clamoroso piazzamento playoff. Mantova-Avellino si giocherà sabato 18 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Martelli. MANTOVA-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ottimo momento di forma per i lombardi, che hanno conquistato 10 punti nelle ultime cinque sfide grazie a tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La squadra di Modesto occupa attualmente l’undicesimo posto con 40 punti, e sono reduci dal successo esterno contro lo Spezia, che ha dato continuità alla vittoria casalinga sulla Virtus Entella Altalenante il cammino degli irpini, che nelle ultime cinque uscite ha raccolto 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mantova-Avellino, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Modena vs Frosinone, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sabato Mantova-Avellino: il settore ospiti è già sold-out; Mantova a ritmi da primato: mirino sull’Avellino per il traguardo salvezza; Mantova-Avellino in diretta, Serie B Live dal Danilo Martelli; Calendario Mantova - Serie B Girone Unico Italia. Calcio Serie B – Mantova-Avellino, largo ai sogniMANTOVA Continua ad essere definito uno scontro salvezza, ma a ben guardare il Mantova-Avellino che andrà in scena sabato al Martelli ha più le ... vocedimantova.it Pronostico Mantova vs Avellino – 18 Aprile 2026Nel pieno del Serie B, il calendario del 18 Aprile 2026 propone una sfida dal profilo interessante tra Mantova e Avellino. Il calcio d’inizio è fissato per le ... news-sports.it Si va verso il soldout per la sfida tra Mantova e Avellino in programma sabato 18 aprile alle ore 15:00 allo stadio "Martelli". L'obiettivo è superare quota 9000 spettatori e riempire tutti i settori a disposizione. - facebook.com facebook