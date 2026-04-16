Nella settimana di allenamenti al Partenio-Lombardi, l’allenatore del Mantova ha potuto schierare diverse opzioni di formazione, rispetto alle precedenti partite. La squadra si prepara ora alla trasferta contro l’Avellino, che arriva all’appuntamento con un numero superiore di soluzioni disponibili. I cambiamenti nelle scelte di formazione sono stati evidenti durante le sessioni di allenamento, lasciando spazio a diverse possibilità per la sfida in programma.

Tempo di lettura: 3 minuti La settimana di lavoro al Partenio-Lombardi ha consegnato a Davide Ballardini un dato chiaro: l’ Avellino arriva alla sfida di Mantova con più soluzioni rispetto alle ultime uscite. Una buona notizia, almeno sulla carta, che però porta con sé anche diversi interrogativi nella costruzione dell’undici titolare. Il primo nodo riguarda la difesa. Il rientro di Izzo rimette in discussione le gerarchie, soprattutto alla luce delle condizioni non ottimali di Simic e di un rendimento altalenante nel reparto. Ballardini riflette: affidarsi all’esperienza dell’ex Napoli o dare continuità a chi ha giocato di più nelle ultime settimane? Una scelta tutt’altro che scontata.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, abbondanza e interrogativi: le scelte di Ballardini per il Mantova

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