Il nome di David spinge Spalletti a valutare diverse opzioni in vista della partita tra Galatasaray e Juventus, che si giocherà domani al Rams Park. Un giocatore resta in dubbio, e il tecnico toscano sta studiando attentamente chi potrebbe sostituirlo in campo. Nel frattempo, i tifosi attendono di conoscere la formazione definitiva, mentre alcuni giocatori si allenano con intensità per conquistarsi una maglia.

Probabili formazioni Galatasaray Juve: un giocatore resta in dubbio per il match di domani, ecco chi scalda i motori. Al posto di David giocherà lui. La Juve definisce gli ultimi dettagli tattici in vista del match di domani, con Luciano Spalletti chiamato a sciogliere alcune riserve. Stando a quanto riporta Sky Sport, Khéphren Thuram resta in forte dubbio, anche se non è da escludere un suo impiego dal primo minuto al fianco del capitano Manuel Locatelli. LE ULTIME SULLA JUVE Se il francese non dovesse farcela, in mediana toccherà a Teun Koopmeiners. Nessuna novità invece nel reparto arretrato: la linea a quattro davanti al portiere sarà composta, da destra verso sinistra, da Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Galatasaray Juve: chi sostituirà David. Un giocatore resta in dubbio, le possibili scelte di Spalletti al Rams Park

