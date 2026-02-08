probabili formazioni juve lazio le possibili scelte di spalletti e sarri per il big match

Questa sera si gioca uno dei big match più attesi della stagione. Juventus e Lazio scendono in campo determinati a non perdere terreno in classifica. Sarri e Spalletti stanno studiando attentamente le formazioni, cercando di mettere in campo le migliori soluzioni possibili nonostante alcune assenze pesanti. La partita promette spettacolo e decisioni decisive per il futuro delle due squadre.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Cremonese, con le scelte di Spalletti per il match all’Allianz Stadium.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A; Juventus-Lazio: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Probabili formazioni Juventus-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Conceiçao, David, Openda, Zaccagni, Daniel Maldini, Nuno Tavares e Ratkov; Le probabili formazioni di Juventus-Lazio (Serie A).

Probabili formazioni Juventus-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Conceiçao, David, Openda, Zaccagni, Daniel Maldini, Nuno Tavares e RatkovJuventus-Lazio è la gara che, all'Allianz Stadium, chiude la domenica di Serie A in posticipo: le scelte di formazione di Luciano Spalletti e dell'ex Maurizio Sarri. goal.com

Probabili formazioni Juventus Lazio/ Quote: Spalletti, rebus trequarti (Serie A, oggi 8 febbraio 2026)Probabili formazioni Juventus Lazio, oggi domenica 8 febbraio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A. ilsussidiario.net

Domani sarà il giorno di Juventus-Lazio, una gara che ai tifosi bianconeri rievocherà senza alcun dubbio quella serata del 16 maggio 2022 Una sfida ricordata non per il risultato, ma perché è stata l'ultima di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala da giocatori dell facebook

