Questa mattina si è tenuta la prima udienza di un procedimento legale che vede coinvolti sei progettisti, tra cui alcuni architetti noti. Al centro del dibattito ci sono le chat inviate dai professionisti, considerate dai giudici prive di valore probatorio. Durante l'udienza, sono state discusse le modalità di utilizzo di queste conversazioni come elementi di prova nel procedimento in corso.

La prima udienza del processo a carico di sei progettisti — tra i quali gli architetti di fama internazionale Cino Zucchi e Stefano Boeri, accusati di turbativa d’asta e false dichiarazioni per aver "pilotato" il concorso di assegnazione del progetto per la nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic) in costruzione a Porta Vittoria — ha visto le difese contestare l’ammissibilità di alcune prove. Al centro della vicenda le chat dell’ideatore del Bosco Verticale con l’allievo Andrea Caputo, terzo classificato al concorso e anche lui imputato. Il "pupillo" di Boeri, che pur non vincendo il concorso ha ricevuto un premio in denaro,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Primo scontro sulle chat: sono inutilizzabili

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