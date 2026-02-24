Corruzione per gli appalti al Cira colpo di spugna sulle intercettazioni | Sono inutilizzabili

Il collegio di Santa Maria Capua Vetere ha annullato le intercettazioni nel processo sugli appalti al Cira, sostenendo che il materiale non può essere usato in tribunale. La decisione deriva dalla richiesta dei difensori degli imputati, che hanno contestato la legittimità delle registrazioni. La scelta riguarda i metodi con cui sono state ottenute le conversazioni, rivelando problemi di conformità alle procedure previste. La vicenda si concentra su sospetti di corruzione e irregolarità negli appalti pubblici.

Colpo di spugna sulle intercettazioni nel processo sugli appalti al Cira. Lo ha deciso il collegio presieduto dal giudice Rosetta Stravino del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto l'eccezione sollevata dai difensori degli imputati sull'inutilizzabilità del materiale captato dagli inquirenti nell'ambito di un'altra inchiesta. Nell'ambito di quell'inchiesta venne registrato l'imprenditore Sergio Orsi, oggi imputato con altre 10 persone, mentre discuteva proprio degli appalti al Cira di Capua, il centro di ricerche aerospaziali. Successivamente a quelle captazioni Orsi avrebbe ricevuto gli atti di gara prima della loro pubblicazione.