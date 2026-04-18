Questa sera si disputa l’ultima trasferta del campionato per l’Arezzo, che affronta il Pineto in una partita decisiva. La squadra è arrivata ieri pomeriggio nella località abruzzese, e questa mattina ha svolto l’ultimo allenamento per prepararsi alla sfida. La formazione sta valutando gli ultimi dettagli prima di scendere in campo, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo che potrebbe rappresentare un primo match point nella corsa ai playoff.

di Luca Amorosi Tutto pronto per l’ultima trasferta del campionato, stasera a Pineto. L’ è partito ieri pomeriggio per l’Abruzzo e stamattina sosterrà la rifinitura che servirà anche a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Gli amaranto si giocano il primo match point per la B senza fare calcoli, senza origliare cosa accade tra Ascoli e Guidonia e senza le distrazioni del caso Ternana, che ha tenuto banco tutta la settimana. Anche perché la società rossoverde, com’era nell’aria, terminerà il campionato grazie alla sospensione della messa in liquidazione deliberata dal tribunale. Tradotto: la classifica resta invariata. Bucchi, alla vigilia, non ha voluto affrontare il tema e rimane concentrato solo sul campo: "Dico solo che mi dispiace per i tifosi e per i giocatori e i dipendenti della Ternana, che non vedono stipendi da mesi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Primo match point per l’Arezzo. Bucchi lancia la sfida al Pineto: "Siamo carichi e vogliamo vincere»

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