Primi vent’anni a Malpensa easyJet potenzia la flotta e amplia i propri orizzonti

Sono passati vent’anni dalla creazione della base di easyJet a Milano Malpensa, un traguardo che segna due decenni di attività per la compagnia aerea. In questo periodo, ha aumentato la sua flotta e ampliato le rotte disponibili. Per celebrare questa ricorrenza, sono stati organizzati eventi e iniziative presso lo scalo milanese, che rappresentano un momento di riflessione sulla crescita e lo sviluppo della compagnia nel corso degli anni.

Vent’anni dall’apertura della base di Milano Malpensa per easyJet: l’evento per festeggiare l’anniversario è stata l’occasione per annunciare che quest’estate la flotta basata a Malpensa accoglierà ancora più Airbus A321neo, aerei di nuova generazione, che andranno a sostituire altrettanti aeromobili della generazione precedente. L’arrivo dei nuovi aeromobili comporterà anche un aumento dei sedili disponibili grazie a una configurazione da 235 posti rispetto ai 186 disponibili sull’Airbus A320. Il primo aereo di easyJet atterrò a Malpensa con un volo proveniente da Londra Stansted nel 1998. Nel 2006 la decisione di aprire una base nello scalo lombardo, con una base operativa dotata di 3 aeromobili e un centinaio di dipendenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Primi vent’anni a Malpensa easyJet potenzia la flotta e amplia i propri orizzonti Notizie correlate Da Alitalia a EasyJet, Malpensa vent'anni dopo: dall’addio della compagnia di bandiera alla rivincita grazie all’arrivo della low cost britannicaMalpensa (Varese), 29 marzo 2026 – ??????Milano-Malpensa celebra i venti anni della base EasyJet in una fase che intreccia memoria industriale,... EasyJet, 20 anni in volo a Malpensa. Nuovi aerei e rotte iconicheEasyJet ha festeggiato i venti anni dall’apertura della base di Milano Malpensa, un anniversario e un traguardo importante perché consolida il ruolo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ghisallo 20. I primi vent’anni di una storia infinita.; Twenty Edition, così Range Rover Sport celebra i suoi primi venti anni; Primi vent’anni a Malpensa easyJet potenzia la flotta e amplia i propri orizzonti; La FLC CGIL compie vent’anni e festeggia con due giornate di riflessione sul valore della Conoscenza. Dalle Olimpiadi ad oggi, i primi vent'anni della metropolitana di TorinoTorino, a una settimana dall'inizio delle Olimpiadi, inaugurava la sua linea metropolitana: 15 chilometri di lunghezza, 23 le stazioni lungo il percorso, 19 treni in servizio. Oltre 600 milioni i ... rainews.it Notte prima degli esami vent'anni dopo: emozioni a Palazzo Ducale a GenovaLe note di Notte prima degli esami, cantato a cappella dal Mayvoice Canto Moderno Studio, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, e poi il racconto, gli aneddoti, i dietro le quinte ... genova.repubblica.it EuroApe 2026 si terrà sulla Riviera dei Fiori il 18 e 19 aprile. Quest'anno il tre ruote di Piaggio compie 80 anni e l’Ape Club d’Italia celebra i suoi primi vent’anni di attività - facebook.com facebook