Milano-Malpensa festeggia i vent'anni della presenza di EasyJet, che ha preso il posto di Alitalia come compagnia aerea dominante. Dopo due decenni, l’aeroporto si trova in una fase di crescita, con nuove opportunità e sfide legate alle dinamiche del settore aereo internazionale. La celebrazione si svolge in un momento di riflessione sulla trasformazione avvenuta nel panorama aeroportuale della regione.

Malpensa (Varese), 29 marzo 2026 – ?????? Milano-Malpensa celebra i venti anni della base EasyJet in una fase che intreccia memoria industriale, prospettive di crescita e incognite dello scenario internazionale. La compagnia, sbarcata nel 1998, base operativa dal 2006, è oggi il primo vettore di Malpensa, con 22 aerei, il Terminal 2 interamente dedicato e una rete che sfiora le cento rotte sul sistema milanese. Un risultato per Sea che va oltre la dimensione commerciale: EasyJet ha infatti riempito il vuoto lasciato dal progressivo disimpegno dell’ex vettore di bandiera, contribuendo a ridefinire l’identità di Malpensa da hub incompiuto a piattaforma europea di connettività diffusa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Alitalia a EasyJet, Malpensa vent'anni dopo: dall’addio della compagnia di bandiera alla rivincita grazie all’arrivo della low cost britannica

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