EasyJet ha celebrato i venti anni dall’attivazione della sua base a Milano Malpensa. La compagnia ha annunciato l’introduzione di nuovi aeromobili e di rotte considerate iconiche, rafforzando la presenza nello scalo gestito da Sea. La scelta di consolidare questa posizione rappresenta un passo significativo per la compagnia nel mercato europeo.

EasyJet ha festeggiato i venti anni dall’apertura della base di Milano Malpensa, un anniversario e un traguardo importante perché consolida il ruolo strategico dello scalo lombardo gestito da Sea come principale hub della compagnia aerea nell’Europa continentale. Evento davvero speciale per la location, l’Hangar Lufthansa Technik dove avviene la manutenzione degli aerei e l’annuncio che lo scalo si colorerà ancora di più di arancione, il colore storico del vettore, perché questa estate la flotta dell’hub che conta 22 aerei, accoglierà ancora piú Airbus A321neo, velivoli di nuova generazione che entreranno in linea al posto di altrettanti Airbus di generazione precedente: nel cuore della stagione saranno ben 10, con un aumento dei sedili disponibili grazie a una configurazione da 235 posti rispetto ai 186 dell’Airbus A320. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - EasyJet, 20 anni in volo a Malpensa. Nuovi aerei e rotte iconiche

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