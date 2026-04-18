Primi scorci d' estate primo weekend in spiaggia per tanti italiani

Con l’arrivo della prima estate, molti italiani si preparano a trascorrere il primo weekend in spiaggia. La Puglia si conferma come destinazione preferita, seguita da Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. In alcune località romagnole, le prenotazioni sono già elevatissime e si avvicinano al tutto esaurito. Questi dati segnano l’inizio della stagione estiva e delle presenze sulle spiagge italiane.

La Puglia guida le preferenze, seguita da Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia. In Romagna, le prenotazioni indicano un avvio positivo e in molte località si va verso il tutto esaurito. Dopo un marzo segnato dal maltempo, il weekend ha riportato gli italiani al mare e mentre si attende la chiusura delle scuole la riviera romagnola si gode l'inizio della stagione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Primi scorci d'estate, primo weekend in spiaggia per tanti italiani Notizie correlate Leggi anche: Primi assaggi d’estate, ripartono i ristoranti a Rimini: “Entro Pasqua riapriranno altri 30 locali in spiaggia” I cecchini italiani del weekend a Sarajevo per uccidere bambini: ecco il primo indagatoÈ un uomo di 80 anni, un ex autotrasportatore residente in provincia di Pordenone, il primo indagato nell'inchiesta sui cosiddetti "cecchini del... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Estate 2026: 5 treni notturni da sogno per svegliarsi altrove; VIDEO Taormina, torna il bel tempo: spiagge affollate e primi bagni di stagione; Dove andare per il ponte del 1° Maggio in Italia? Le migliori mete per il 2026; Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si comprano il paradiso di Dubai. Erasmus mode: ON 10 studenti, una nuova città e infinite esperienze da vivere! Questo primo weekend a Lisbona, tra il centro, Belém e la visita al Cristo Rei, ha già regalato emozioni uniche: scorci mozzafiato, panorami incredibili, tanta storia e i primi ri facebook