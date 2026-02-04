I cecchini italiani del weekend a Sarajevo per uccidere bambini | ecco il primo indagato

Un uomo di 80 anni di Pordenone è il primo indagato nell’inchiesta sui cecchini italiani che, durante un weekend a Sarajevo, avrebbero preso di mira bambini. La polizia ha avviato le indagini e sta cercando di capire il suo coinvolgimento.

È un uomo di 80 anni, un ex autotrasportatore residente in provincia di Pordenone, il primo indagato nell'inchiesta sui cosiddetti "cecchini del weekend". La Procura di Milano ha notificato all'anziano un invito a comparire per un interrogatorio fissato per il 9 febbraio. Le indaginiSecondo.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Sarajevo Cecchini Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani: indagato un 80enne friulano. L'ex camionista accusato di omicidio. Lunedì l'interrogatorio Un uomo di 80 anni, originario di Pordenone, deve andare in procura a Milano per rispondere di accuse gravi. Cecchini del weekend a Sarajevo, la svolta: un italiano indagato per omicidio Un italiano è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato nell’ambito dell’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta Ultime notizie su Sarajevo Cecchini Argomenti discussi: Iran convoca ambasciatore italiano: Dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri; Ci hanno messi in prigione, con cancelli e inferriate. Uscire in balcone? Ci sono i cecchini:…; Cecchini infallibili: Mattia Furlani e Nadia Battocletti; Cecchini del weekend a Sarajevo: c'è un indagato per omicidio, è un pensionato friulano. Cecchini del weekend italiani a Sarajevo durante la guerra, c’è un indagato per omicidio: è un ex autotrasportatoreUn ex autotrasportatore residente in provincia di Pordenone, di 80 anni, è il primo indagato nell’ambito delle indagini sui cosiddetti cecchini del weekend che pagavano per andare ad uccidere, anche ... unita.it Cecchini del weekend a Sarajevo, c'è un indagato nell'inchiesta: è un 80enne friulano. «Pagavano per sparare a donne e bambini»Svolta nelle indagini sui cosiddetti «cecchini del weekend» che pagavano per andare ad uccidere anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra ... leggo.it C’è un indagato per omicidio volontario continuato e aggravato nell’inchiesta dei cosiddetti “cecchini del weekend” che pagavano per andare ad uccidere nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci - facebook.com facebook Cecchino a Sarajevo. Un ex camionista (oggi ottantenne) di Pordenone indagato per omicidio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.