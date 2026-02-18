Palladino guarda al ritorno | Tanti errori nel primo tempo ma crediamo nella rimonta

Raffaele Palladino afferma che l’Atalanta deve recuperare dopo la sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund, causata da troppi errori nel primo tempo. La squadra bergamasca si prepara ora alla sfida di ritorno a Bergamo, dove dovrà vincere per passare il turno. Il tecnico sottolinea che ci sono ancora possibilità di rimonta, anche se il risultato di ieri complica il percorso.

Dortmund (Germania). L’ Atalanta torna da Dortmund con un 2-0 da rimontare tra otto giorni a Bergamo: il Borussia vince la partita e mette la testa avanti nel doppio confronto, chiamando la Dea a ribaltare il punteggio per conquistare un posto agli ottavi di finale. Per Raffaele Palladino l’analisi post partita si concentra soprattutto sugli errori tecnici nel primo tempo e sui due gol concessi che potevano essere evitati, ma con la consapevolezza che è stato fatto solo il primo tempo. leggi anche. Playoff champions league Guirassy e Beier mandano ko l’Atalanta: il primo round è del Borussia Dortmund.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta Cagliari, Palladino: “Bene nel primo tempo, nella ripresa si poteva fare meglio. Sugli attaccanti dico questo…»Dopo la partita tra Atalanta e Cagliari, Raffaele Palladino ha analizzato ai microfoni di Dazn la prestazione dei suoi, evidenziando un buon primo tempo e suggerendo miglioramenti nella ripresa, con commenti specifici sugli attaccanti.

Lang a Sky dopo Galatasaray Juve: «Forti mentalmente, ma nel primo tempo eravamo troppo leggeri. Ritorno? Ecco cosa penso»Noa Lang ha commentato a Sky la vittoria del Galatasaray contro la Juventus, spiegando che la squadra turca ha mostrato grande determinazione, anche se nel primo tempo ha avuto difficoltà a livello fisico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.