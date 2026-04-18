Prima categoria Fc Osimo una vittoria e sarà Promozione

Da ilrestodelcarlino.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 27esima giornata di Prima Categoria, Fc Osimo affronta Castelplanio con l’obiettivo di ottenere una vittoria che significherebbe la promozione matematica. La partita si svolgerà alle ore 16 e rappresenta un momento chiave per la squadra, che punta a chiudere il campionato con i risultati necessari per salire di categoria.

Con una vittoria sarà promozione matematica per Fc Osimo impegnato a Castelplanio. Il programma. PRIMA CATEGORIA, 27esima giornata (ore 16). GIRONE B. Oggi: Real Cameranese-Borghetto (ore 14:30), Cingolana-Filottranese (ore 15), Passatempese-Castelbellino (ore 15:30), Borgo Minonna-Olimpia Marzocca, Castelleonese-Pietralacroce, Barbara Monserra-Argignano, Le Torri Castelplanio-FC Osimo, Staffolo-Cupramontana. Classifica: FC Osimo 64; Borghetto 54; Passatempese 46; O.Marzocca 45; Real Cameranese e Filottranese 39; B.Minonna 38; Castelleonese e Pietralacroce 34; Staffolo e Le Torri C.31; Castelbellino 25; Argignano 22; Cupramontana 20; Cingolana 19; Barbara M.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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