Nella 27esima giornata di Prima Categoria, Fc Osimo affronta Castelplanio con l’obiettivo di ottenere una vittoria che significherebbe la promozione matematica. La partita si svolgerà alle ore 16 e rappresenta un momento chiave per la squadra, che punta a chiudere il campionato con i risultati necessari per salire di categoria.

Con una vittoria sarà promozione matematica per Fc Osimo impegnato a Castelplanio. Il programma. PRIMA CATEGORIA, 27esima giornata (ore 16). GIRONE B. Oggi: Real Cameranese-Borghetto (ore 14:30), Cingolana-Filottranese (ore 15), Passatempese-Castelbellino (ore 15:30), Borgo Minonna-Olimpia Marzocca, Castelleonese-Pietralacroce, Barbara Monserra-Argignano, Le Torri Castelplanio-FC Osimo, Staffolo-Cupramontana. Classifica: FC Osimo 64; Borghetto 54; Passatempese 46; O.Marzocca 45; Real Cameranese e Filottranese 39; B.Minonna 38; Castelleonese e Pietralacroce 34; Staffolo e Le Torri C.31; Castelbellino 25; Argignano 22; Cupramontana 20; Cingolana 19; Barbara M.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima categoria. Fc Osimo, una vittoria e sarà Promozione

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