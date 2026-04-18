Prezzo di benzina e diesel scende dopo la riapertura di Hormuz ma il 1° maggio si rialzano le accise

Dopo la riapertura temporanea dello Stretto di Hormuz, i prezzi di benzina e diesel hanno mostrato una diminuzione, con la benzina che si avvicina ai valori di inizio aprile e il gasolio che si mantiene sopra i 2,10 euro al litro. Tuttavia, il primo maggio si sono verificati aumenti dovuti all'aumento delle accise, che hanno fatto salire i costi dei carburanti.

I prezzi di benzina e diesel non 'crollano' subito dopo la riapertura temporanea dello Stretto di Hormuz, ma continua la flessione: la benzina è tornata ai livelli di inizio aprile, il gasolio resta sopra i 2,10 euro al litro. Il 1° maggio, però, potrebbe esserci un nuovo picco perché scadrà il taglio delle accise. Una misura che gli esperti hanno criticato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Diesel e benzina, cosa succede alle accise dopo il primo maggioEsiste un dossier che di settimana in settimana rimane sulla scrivania di Palazzo Chigi. Benzina e diesel, quanto scende il prezzo con il taglio delle accise: come funziona il meccanismo dell?extra-gettito IvaArriva l’intervento del governo sui carburanti, dalla benzina al diesel, passando per Gpl e metano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scende il prezzo di benzina e diesel: risparmio di due euro al pieno; Benzina e diesel in Europa: dove i prezzi sono più alti e più bassi; Carburanti, prezzi in salita su strade e autostrade. Gasolio più caro in tutte le Regioni, in alcune anche di 2 cent al litro; Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina. Prezzo dei carburanti, benzina a 1.778, diesel a 2.136. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.778 per la benzina, 2.136 per il diesel, 0.807 per il ... quifinanza.it Carburanti, scende il prezzo di benzina e diesel: risparmio di 2 euro sul pieno di gasolioLeggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, scende il prezzo di benzina e diesel: risparmio di 2 euro sul pieno di gasolio ... tg24.sky.it MEDIO ORIENTE I Riapre lo Stretto di Hormuz, crolla il prezzo del petrolio. Corrono le Borse di Europa e Stati Uniti. Il ministro Giorgetti: "Lo scenario cambia ogni giorno". L'Fmi: "Rischi recessione per l'Ue'. Botta e risposta sulle accise #ANSA facebook MEDIO ORIENTE I Riapre lo Stretto di Hormuz, crolla il prezzo del petrolio. Corrono le Borse di Europa e Stati Uniti. Il ministro Giorgetti: "Lo scenario cambia ogni giorno". L'Fmi: "Rischi recessione per l'Ue'. Botta e risposta sulle accise #ANSA x.com