Il governo sta preparando un decreto che potrebbe essere approvato martedì dal Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di intervenire sui prezzi dei carburanti, tra cui benzina, diesel, Gpl e metano. La misura prevede un taglio delle accise che potrebbe portare a una riduzione dei costi alla pompa. Il meccanismo include anche un calcolo dell’extra-gettito dell’IVA derivante dalla diminuzione dei prezzi.

Arriva l’intervento del governo sui carburanti, dalla benzina al diesel, passando per Gpl e metano. Martedì il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare un decreto per attivare il meccanismo delle accise mobili e contenere l’impatto dei rincari energetici sui prezzi alla pompa. Secondo le stime degli esperti, il taglio potrebbe valere tra i 4 e i 5 centesimi al litro. Gli aumenti dei carburanti dall’inizio della crisi in Medio Oriente sono arrivati fino a un corrispettivo virtuale di circa 35 centesimi al litro per il gasolio. La riduzione delle accise allo studio dell’esecutivo potrebbe quindi tradursi in un calo limitato ma immediato dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Benzina e diesel, quanto scende il prezzo con il taglio delle accise: come funziona il meccanismo dell?extra-gettito Iva

Aggiustamento delle accise, il prezzo del diesel supera quello della benzinaSecondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), appena pubblicati, il prezzo della benzina in modalità...

Caro benzina, cos’è il meccanismo delle accise mobili che il governo vuole attivare per contenere gli aumentiIl governo accoglie la proposta avanzata dalla segretaria Elly Schlein di attivare il meccanismo delle accise mobili, previsto già dal 2023:...

Una raccolta di contenuti su Benzina e diesel quanto scende il....

Temi più discussi: Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Benzina e diesel, i prezzi volano: il governo sterilizzerà le accise? | Quattroruote.it; Benzina e diesel verso i 2 euro al litro: Tasse più alte per chi specula. Verifiche della guardia di finanza; Carburanti: tra conflitto in Medio Oriente e accise i prezzi del diesel volano alle stelle.

Benzina e diesel, quanto scende il prezzo con il taglio delle accise: come funziona il meccanismo dell’extra-gettito IvaArriva l’intervento del governo sui carburanti, dalla benzina al diesel, passando per Gpl e metano. Martedì il Consiglio dei ministri ... msn.com

Prezzi di benzina e diesel in crescita, quanto paghiamo in più: aumenti fino a 186 euroListini aggiornati per il carburante: diesel a 1,73 euro e benzina in rialzo. Ecco come l’attacco all’Iran pesa sui portafogli ... quifinanza.it

Accise su benzina e gasolio, ecco quanto paghiamo in più quando facciamo il pieno #benzina x.com

Scusate, quanto è aumentata la benzina oggi, chiedo per un amico... - facebook.com facebook