Prezzo dei carburanti benzina a 1.778 diesel a 2.136 La provincia più cara è Bolzano

Oggi i prezzi della benzina sono arrivati a 1,778 euro al litro, mentre il diesel si ferma a 2,136 euro. Tra le province italiane, quella con le tariffe più alte è Bolzano. Come ogni giorno dalle 8.30, QuiFinanza pubblica aggiornamenti sui costi dei carburanti nelle diverse regioni del paese.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.778 per la benzina, 2.136 per il diesel, 0.807 per il gpl, 1.600 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 18 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.130 Benzina SELF 1.776 GPL SERVITO 0.794 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Panoramica sull’argomento

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